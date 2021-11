தேசிய செய்திகள்

கட்சி முடிவெடுத்தால் சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் - யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Will contest assembly polls if party decides: UP CM Adityanath

கட்சி முடிவெடுத்தால் சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் - யோகி ஆதித்யநாத்