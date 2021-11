உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க வீரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தை மாயம் + "||" + Baby handed to US soldiers in chaos of Afghanistan airlift still missing

காபூல் விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க வீரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தை மாயம்