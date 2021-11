உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல் விலை உயர்வை தொடர்ந்து மின்சாரக் கட்டணமும் உயர்வு + "||" + After petrol and sugar, electricity rates hiked in inflation-hit Pakistan

பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல் விலை உயர்வை தொடர்ந்து மின்சாரக் கட்டணமும் உயர்வு