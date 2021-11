தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய முன்னாள் மந்திரி அனில் தேஷ்முக் 14 நாள் நீதிமன்றக்காவலில் சிறையில் அடைப்பு + "||" + Special PMLA court sends former home minister of Maharashtra Anil Deshmukh to 14-day Judicial custody.

