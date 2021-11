மாநில செய்திகள்

வெள்ளத்தால் தவிக்கும் மக்களுக்கு உதவிகளை செய்யுங்கள்; அதுதான் எனக்குத் தரும் பிறந்தநாள் பரிசு - கமல்ஹாசன் + "||" + Do relief work for people affected by the floods; That's my birthday present - Kamal Haasan

