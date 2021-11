மாநில செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்க திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Provide relief aid to people affected by the rains - MK Stalin's appeal to the DMK

மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்க திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்