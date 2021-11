மாநில செய்திகள்

விழுப்புரம், கடலூர் மற்றும் புதுவைக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Extreme levels of flood danger were announced in Villupuram, Cuddalore and Puduvai districts

