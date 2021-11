தேசிய செய்திகள்

ரசாயன நுரையை பொருட்படுத்தாமல் யமுனையில் நீராடிய மக்கள் + "||" + People take dip in Yamuna river near Kalindi Kunj in Delhi on the first day of #ChhathPuja in the midst of toxic foam

ரசாயன நுரையை பொருட்படுத்தாமல் யமுனையில் நீராடிய மக்கள்