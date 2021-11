தேசிய செய்திகள்

போதைப்பொருள் விவகாரம் : ஷாருக்கான் பெண் மேலாளருக்கு சம்மன் + "||" + Shah Rukh Khan’s manager Pooja Dadlani summoned by the Mumbai Police in extortion probe

போதைப்பொருள் விவகாரம் : ஷாருக்கான் பெண் மேலாளருக்கு சம்மன்