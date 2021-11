மாநில செய்திகள்

திட்டமிடாத காரணத்தினால் சென்னையில் பல இடங்களில் வெள்ளம்: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Many places in Chennai flooded due to unplanned cause: Edappadi Palanisamy

திட்டமிடாத காரணத்தினால் சென்னையில் பல இடங்களில் வெள்ளம்: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு