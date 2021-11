தேசிய செய்திகள்

போபால்: குழந்தைகள் வார்டில் தீ விபத்து: உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்வு + "||" + Fire breaks out in Kalma Nehru hospital in Bhopal, 4 dead, 36 rescued; rescue operation is underway

போபால்: குழந்தைகள் வார்டில் தீ விபத்து: உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்வு