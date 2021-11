உலக செய்திகள்

அணுசக்தி ஒப்பந்தம்: அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை...! + "||" + Iran wants US assurances it will never abandon nuclear deal if revived

அணுசக்தி ஒப்பந்தம்: அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை...!