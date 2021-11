தேசிய செய்திகள்

அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பம்: இந்தியா-இஸ்ரேல் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்து + "||" + India, Israel to jointly develop dual use tech for defence

அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பம்: இந்தியா-இஸ்ரேல் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்து