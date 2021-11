மாநில செய்திகள்

14-ந் தேதி மெகா தடுப்பூசி முகாம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Mega vaccination camp will be held on the 14th as planned: Minister Ma. Subramanian

14-ந் தேதி மெகா தடுப்பூசி முகாம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்