மாநில செய்திகள்

சென்னைக்கு 80 கி.மீ தொலைவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ; பலத்த காற்று வீசத்தொடங்கியது + "||" + Depression at a distance of 80 km from Chennai; A strong wind began to blow

சென்னைக்கு 80 கி.மீ தொலைவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ; பலத்த காற்று வீசத்தொடங்கியது