கிரிக்கெட்

“ஹாட்ரிக் சிக்ஸ்” அடித்து வெற்றி: இறுதிபோட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்திரேலியா...! + "||" + Hat-trick six: Australia advance to the final ...!

“ஹாட்ரிக் சிக்ஸ்” அடித்து வெற்றி: இறுதிபோட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்திரேலியா...!