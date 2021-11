மாநில செய்திகள்

காய்கறிகளின் விலை குறைய நடவடிக்கை: அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + Measures to reduce the price of vegetables: Minister MRK Panneerselvam confirmed

காய்கறிகளின் விலை குறைய நடவடிக்கை: அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் உறுதி