உலக செய்திகள்

நியூசிலாந்து பிரதமர், நாட்டுக்கு உரையாற்றியபோது திடீர் குறுக்கீடு... பின்னணி என்ன? + "||" + Well, that was a bedtime fail’: New Zealand PM Jacinda Ardern’s daughter crashes Facebook livestream

நியூசிலாந்து பிரதமர், நாட்டுக்கு உரையாற்றியபோது திடீர் குறுக்கீடு... பின்னணி என்ன?