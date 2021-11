மாநில செய்திகள்

இன்று அல்லது நாளைக்குள் சென்னை முழுவதும் சீர் செய்யப்படும் - அமைச்சர் உறுதி + "||" + The whole of Chennai will be repaired today or tomorrow - the Minister assured

இன்று அல்லது நாளைக்குள் சென்னை முழுவதும் சீர் செய்யப்படும் - அமைச்சர் உறுதி