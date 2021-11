தேசிய செய்திகள்

இராணுவத்தில் 11 பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆணையம் வழங்க ஒப்புதல்! + "||" + After SC warning, Army agrees to grant permanent commission to 11 women officers.

