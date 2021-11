தேசிய செய்திகள்

கற்பழிப்பு வழக்கில் முன்னாள் மந்திரிக்கு ஆயுள் தண்டனை உ.பி. தனி கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 2014 Chitrakoot gang rape case Three convicts, including former UP minister Gayatri Prasad Prajapati (in photo), sentenced to life imprisonment and penalised with Rs 2 Lakhs each

