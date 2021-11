மாநில செய்திகள்

கோவை மாணவியின் மரணம் மனதை வருந்தச் செய்துள்ளது- முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + death of a Coimbatore student has made me sad - MK Stalin

