தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் 26 நக்சல்கள் சுட்டுக்கொலை + "||" + 26 Naxals have been eliminated in an encounter with the C-60 unit of Maharashtra Police

மராட்டியம்: கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் 26 நக்சல்கள் சுட்டுக்கொலை