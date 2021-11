மாநில செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை - மு.க ஸ்டாலின் + "||" + Does not care about the accusation of the opposition - MK Stalin

எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை - மு.க ஸ்டாலின்