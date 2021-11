மாநில செய்திகள்

கனமழையால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வழங்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை + "||" + Rs 10 lakh should be given to the families of those who lost their lives due to heavy rains - O. Panneerselvam report

கனமழையால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வழங்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை