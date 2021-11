மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நிவாரண மையங்களாக செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை + "||" + Tomorrow is a holiday only for schools operating as relief centers in Chennai

