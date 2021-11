ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவு சேவை 7 நாட்களுக்கு நிறுத்தம்

புதுடெல்லி,

ரெயில் பயணிகளின் சேவையை சீரமைக்கவும், ரெயில் சேவையை பழைய நிலைமைக்கு படிப்படியாக கொண்டு வரவும், ரெயில்வே பயணிகள் முன்பதிவு சேவை அடுத்த 7 நாட்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் மட்டும் செயல்படாது என ரெயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனாவுக்கு முந்தைய காலகட்ட ரெயில் சேவையை தொடர வேண்டி இந்த நடைமுறை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

அதன்படி, இன்று இரவு 11.30 மணி தொடங்கி நாளை அதிகாலை 5.30 மணி வரையிலான 6 மணி நேரத்துக்கு ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவு சேவை செயல்படாது. அதனை தொடர்ந்து நவம்பர் 21ம் தேதி அதிகாலை வரை தினமும் இரவு 11.30 மணி முதல் அதிகாலை 5.30 மணி வரையிலான 6 மணி நேரம் இதே நடைமுறை தொடரும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

To normalize passenger services & revert back in a phased manner to the pre-covid levels of service, the Railways Passenger Reservation System ( PRS) will be shut down for 6 hrs during the lean business hrs of the night for the next 7 days: Ministry of Railways