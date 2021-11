தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 20 மீனவர்கள் இன்று இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Pakistan releases 20 Indian fishermen, to be handed over at Wagah border

