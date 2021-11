தேசிய செய்திகள்

டிரோன்களை கண்காணிக்க ரூ.10 கோடிக்கு சாதனங்கள் விமான நிலைய ஆணையம் முடிவு + "||" + AAI likely to procure two counter-drone systems worth Rs 9.9 crore in 2022-23

டிரோன்களை கண்காணிக்க ரூ.10 கோடிக்கு சாதனங்கள் விமான நிலைய ஆணையம் முடிவு