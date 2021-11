இந்திய பயணிகள் சிங்கப்பூரில் நுழைய நவம்பர் 29ம் தேதி முதல் அனுமதி!

புதுடெல்லி,

சிங்கப்பூரில் கொரோனா வழிகாட்டு நடைமுறைகள் கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்தியா மற்றும் இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள் தனிமைப்படுத்தலை தவிர்ப்பதற்காக தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டோருக்கான பயணப் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, இரண்டு தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட பயணிகள் குவாரண்டைன் எனப்படும் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டாம் என்று சிங்கப்பூர் பயணிகள் விமான ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

நவம்பர் 29ம் தேதி முதல் இந்த நடைமுறை வர உள்ளது.

