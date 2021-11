தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலையை அமெரிக்கா தான் முடிவு செய்கிறது - மத்திய மந்திரி ராவ்சாகேப் தன்வே + "||" + Fuel prices decided in America, blaming Centre for them wrong: Danve

பெட்ரோல், டீசல் விலையை அமெரிக்கா தான் முடிவு செய்கிறது - மத்திய மந்திரி ராவ்சாகேப் தன்வே