உலக செய்திகள்

இம்ரான் கான் - ராணுவ தலைமைக்கும் முற்றும் மோதல் ; பிரதமர் பதவி விலக நிர்பந்தம் + "||" + Pakistan: Army Chief Pulls The Plug On Imran Khan, Pak PM To Resign Report

இம்ரான் கான் - ராணுவ தலைமைக்கும் முற்றும் மோதல் ; பிரதமர் பதவி விலக நிர்பந்தம்