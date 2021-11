மாநில செய்திகள்

லிப்ட் கேட்டு ,வாலிபரை தாக்கி கூகுள் பே மூலம் பணத்தை பறித்த கொள்ளையர்கள் + "||" + robbers who attacked the wall and stole money through Google Pay

லிப்ட் கேட்டு ,வாலிபரை தாக்கி கூகுள் பே மூலம் பணத்தை பறித்த கொள்ளையர்கள்