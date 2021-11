தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி குறைப்பு + "||" + Rajasthan Cabinet decides to reduce VAT on petrol and diesel by Rs 4 and Rs 5 respectively, to be effective from midnight today, says CM Ashok Gehlot

ராஜஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி குறைப்பு