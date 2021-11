தேசிய செய்திகள்

லகிம்பூர் வன்முறை; விசாரணையை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை நியமித்தது சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Lakhimpur violence: SC appoints ex-judge Rakesh Kumar Jain of Punjab and Haryana HC to monitor SIT probe

