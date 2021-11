கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டி; இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு + "||" + India vs Newzealand, India opt to bowl first.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டி; இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு