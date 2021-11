மாநில செய்திகள்

8 மாநில நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளாக மாற்றும் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Notice of conversion to National Highways should be issued Letter from MK Stalin

8 மாநில நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளாக மாற்றும் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்