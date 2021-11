தடுப்பூசி குறித்த தயக்கமே கொரோனாவை எதிர்கொள்வதில் பெரும் சவால்! - அடார் பூனவாலா

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் 20 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்படாமல் இருக்கின்றன. பொதுமக்களிடம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தடுப்பூசி குறித்த தயக்கம் கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதில் பெரும் தடையாக உள்ளது எனும் கருத்தை கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை தயாரிக்கும் சீரம் நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரி அடார் பூனவாலா தெரிவித்துள்ளார்.

“எங்கள் நிறுவனம் சோர்வின்றி உழைத்து நாட்டுக்காக தடுப்பூசிகளை தயாரித்து வழங்கியுள்ளது” என்று அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ள தகுதியுடைய அனைவரும் தவறாமல் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

The vaccine industry has worked tirelessly to provide enough stocks for the nation. Today there are over 200 million doses available with states. I urge all adults to get vaccinated as soon as possible. Vaccine hesitancy is now the greatest threat in overcoming this pandemic.