தேசிய செய்திகள்

வன்னியர் உள்ஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து: தமிழக அரசு சார்பில் மேலும் 3 மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் + "||" + Vanniyar Allocation Act repealed: 3 more appeals filed in Supreme Court on behalf of Tamil Nadu Government

வன்னியர் உள்ஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து: தமிழக அரசு சார்பில் மேலும் 3 மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல்