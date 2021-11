பெட்ரோல், டீசல் வரி குறைப்பால் பொதுமக்களுக்கு ரூ.88 ஆயிரம் கோடி மிஞ்சியது - பா.ஜனதா தகவல்

தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் வரி குறைப்பால் பொதுமக்களுக்கு ரூ.88 ஆயிரம் கோடி மிஞ்சியது - பா.ஜனதா தகவல் + "||" + Petrol and diesel tax cuts cost the public over Rs 88,000 crore - BJP

பெட்ரோல், டீசல் வரி குறைப்பால் பொதுமக்களுக்கு ரூ.88 ஆயிரம் கோடி மிஞ்சியது - பா.ஜனதா தகவல்