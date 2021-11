தேசிய செய்திகள்

இந்திராகாந்தி நினைவிடத்தில் சோனியாகாந்தி மலர் தூவி மரியாதை + "||" + Congress interim president Sonia Gandhi pays tribute to former Prime Minister IndiraGandhi at Shakti Sthal, on her birth anniversary today

