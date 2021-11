மாநில செய்திகள்

வேலூர் அருகே வீடு இடிந்ததில் 9 பேர் பலி: தலா ரூ. 5 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Nine killed in house collapse near Vellore

வேலூர் அருகே வீடு இடிந்ததில் 9 பேர் பலி: தலா ரூ. 5 லட்சம் நிதியுதவி