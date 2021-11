மாநில செய்திகள்

2023ல் சம்பளம் வழங்க அரசிடம் பணம் இருக்காது; பா.ஜ.க. தலைவர் + "||" + The government will not have the money to pay salaries in 2023; BJP Chairman

2023ல் சம்பளம் வழங்க அரசிடம் பணம் இருக்காது; பா.ஜ.க. தலைவர்