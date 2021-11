தேசிய செய்திகள்

“இனி முதல் மந்திரியாகவே சட்டசபைக்குள் நுழைவேன்’ சந்திரபாபு நாயுடு கண்ணீர் + "||" + "Can't Take Anymore": Chandrababu Naidu Walks Out Of Assembly, Tears Up

“இனி முதல் மந்திரியாகவே சட்டசபைக்குள் நுழைவேன்’ சந்திரபாபு நாயுடு கண்ணீர்