கிரிக்கெட்

இந்திய அணிக்கு 154 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது நியூசிலாந்து + "||" + New Zealand set a target of 154 for India in the 2nd t 20

இந்திய அணிக்கு 154 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது நியூசிலாந்து