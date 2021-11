உலக செய்திகள்

அதிகாரத்தை தற்காலிகமாக கமலா ஹாரிசிடம் ஒப்படைக்கிறார் ஜோ பைடன் + "||" + Biden To Transfer Power To Kamala Harris Briefly During A Colonoscopy

அதிகாரத்தை தற்காலிகமாக கமலா ஹாரிசிடம் ஒப்படைக்கிறார் ஜோ பைடன்