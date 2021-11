தேசிய செய்திகள்

தூய்மை நகரம்; 5-வது முறையாக முதலிடம் பிடித்தது இந்தூர் + "||" + Swachh Survekshan: Indore gets cleanest city tag for 5th year in a row; Chhattishgarh cleanest state

தூய்மை நகரம்; 5-வது முறையாக முதலிடம் பிடித்தது இந்தூர்