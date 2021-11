மாநில செய்திகள்

தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கியது + "||" + TN Cabinet Meeting under the leadership of CM M.K. Stalin started

தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கியது