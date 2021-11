கிரிக்கெட்

அடுத்த ஆண்டு ஐ.பி.எல் போட்டிகள் இந்தியாவில் தான் நடைபெறும் : ஜெய்ஷா + "||" + Next year's IPL matches will be held in India: Jai Shah

அடுத்த ஆண்டு ஐ.பி.எல் போட்டிகள் இந்தியாவில் தான் நடைபெறும் : ஜெய்ஷா