மாநில செய்திகள்

ஆந்திராவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய கடற்படை + "||" + Indian Navy drops relief material in various flood-affected areas of Andhra Pradesh's Kadapa district

ஆந்திராவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய கடற்படை